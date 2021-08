New York feiert mit Großkonzert Kampf gegen die Pandemie

Trotz steigender Fallzahlen wollen heute, Samstag, Zehntausende New Yorker bei einem großen Open-Air-Konzert im Central Park den Kampf ihrer Stadt gegen die Corona-Pandemie feiern. Unter dem Titel "We Love New York: The Homecoming Concert" sollen unter anderem Bruce Springsteen, die Killers und Andrea Bocelli auftreten. Zusammen mit rund 20 weiteren Acts wollen sie das Ende vieler Einschränkungen während der Corona-Pandemie feiern.

SN/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY Open-Air-Konzert im Central Park zum Ende vieler Corona-Beschränkungen