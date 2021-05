New York öffnet rasant - Eineinhalb Jahre nach Lockdown

Eineinhalb Jahr nach dem Corona-Lockdown sollen die Shows am New Yorker Broadway am 14. September wieder starten. Der Ticket-Verkauf für die Theaterstücke und Musicals beginne am Donnerstag, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch mit. New York hatte gemeinsam mit den Nachbar-Staaten Connecticut und New Jersey zuletzt weitreichende Lockerungen der geltenden Beschränkungen angekündigt.

SN/APA/AFP/SPENCER PLATT Andrew Cuomo gibt Öffnungen bekannt