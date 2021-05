New Yorker Frühjahrsauktionen starten in hybrider Ausführung

Nach einem von der Corona-Pandemie geprägten Auktionsjahr, in dem viel verschoben und ins Internet verlagert werden musste, finden die traditionellen Frühjahrs-Versteigerungen in New York nun wieder am gewohnten Termin statt - mit verschiedenen Mischformen aus Präsenz und Online. Die Infektionszahlen in New York sinken, die Impfkampagne kommt rasch voran - und nun hoffen auch die Auktionshäuser, ab Dienstag ein Zeichen der Wiedereröffnung setzen zu können.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Basquiats "Versus Medici" gehört zu den Toplosen bei Sotheby's.