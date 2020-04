New Yorker Luxusrestaurant wird zur Suppenküche

Das New Yorker Luxusrestaurant "Eleven Madison Park" des Schweizer Starkochs Daniel Humm wird in der Corona-Krise zur Suppenküche. Zusammen mit einer Wohltätigkeitsorganisation sollen bis zu 3.000 Mahlzeiten pro Tag gekocht und dann gegen einen geringen Preis an Bedürftige gegeben werden, teilte Humm per Instagram mit.

SN/APA (AFP/Getty)/Bryan Steffy Starkoch Humm eröffnete Suppenküche