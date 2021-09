New Yorker Millionär Durst des Mordes schuldig gesprochen

Der New Yorker Immobilienerbe Robert Durst ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) in einem aufsehenerregenden Mordprozess schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht in Los Angeles sah es als erwiesen an, dass Durst im Jahr 2000 seine beste Freundin Susan Berman getötet hat. Dem 78-Jährigen werden insgesamt drei Morde in eben so vielen US-Staaten im Zeitraum von 39 Jahren zur Last gelegt.

SN/APA/AFP/POOL/ALEX GALLARDO Multimillionär muss für 20 Jahre zurückliegenden Mord hinter Gitter