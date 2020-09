New Yorker Restaurants dürfen Innenbereiche öffnen

Restaurants in der Millionenmetropole New York dürfen ihre in der Corona-Krise seit März geschlossenen Innenbereiche Ende des Monats wieder für Gäste öffnen. Ab dem 30. September dürfe wieder innen bestellt und verzehrt werden. Es gelten aber strenge Auflagen, etwa Kapazitätsbeschränkungen, zwei Meter Abstand zwischen den Tischen, Fiebermessungen am Eingang sowie Masken- und Hygieneregeln.

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/SPENCER P Es gelten strenge Regeln in den Lokalen