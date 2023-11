New Yorker Rockefeller-Weihnachtsbaum leuchtet

Mit dem Entzünden der etwa 50.000 Lichter am weltberühmten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in Manhattan hat New York die heiße Phase der Weihnachtszeit eingeläutet. Bei der feierlichen Zeremonie wurde die riesige Norwegische Fichte am Mittwochabend (Ortszeit) erstmals in dieser Saison unter dem Jubel Tausender Besucher angeknipst.

BILD: SN/APA (AFP/GETTY)/ARTURO HOLMES Etwa 50.000 Lichter am weltberühmten Weihnachtsbaum