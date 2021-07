Niederländer verabschieden sich von ermordetem Reporter

Gut zwei Wochen nach dem Mordanschlag auf Peter R. de Vries nehmen die Niederländer Abschied von dem Kriminalreporter . Vor dem Amsterdamer Theater Carré warteten Mittwochfrüh schon Hunderte in langen Schlangen. Dort war der prominente Journalist aufgebahrt. Bis 20 Uhr sollten Menschen die Gelegenheit haben, ihm am Sarg die letzte Ehre zu erweisen. Am Donnerstag findet ein Abschied für Familie, Angehörige und Freunde statt.

SN/APA/ANP/REMKO DE WAAL Journalist de Vries ist im Theater Carre aufgebahrt