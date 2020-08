Niederlande stoppen Nerz-Zucht wegen Corona-Infektionen

Nach Corona-Infektionen auf zahlreichen Nerz-Farmen haben die Niederlande das vorzeitige Ende der Pelztierzucht angekündigt. Zum 1. März 2021 müssen alle Zuchtbetriebe stoppen, kündigte die Regierung am Freitag in Den Haag an. Ein Verbot der Zucht war nach einem Gerichtsurteil bereits früher beschlossen worden, doch das sollte erst 2024 in Kraft treten.

SN/APA/AFP (Archiv)/ROB ENGELAAR Gekeulte Nerze auf einer Farm in den Niederlanden