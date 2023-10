Nobelpreis-Bekanntgaben starten am Montag

Zum Start der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben wird am Montag verkündet, wer diesmal den Medizin-Nobelpreis erhält. Ab 11.30 Uhr will die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts den oder die Preisträger in der Kategorie Physiologie oder Medizin bekanntgeben. Im vergangenen Jahr war die prestigeträchtige Auszeichnung an den in Deutschland arbeitenden schwedischen Forscher Svante Pääbo für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur menschlichen Evolution gegangen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD (ARCHIV)/EVA MANH Außenansicht des Nobelpreismusuems in Stockholm