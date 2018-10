Noch 5.000 Vermisste nach Beben und Tsunami in Indonesien

Mehr als eine Woche nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Indonesien wurden in der am schwersten getroffenen Küstenstadt Palu noch rund 5.000 Menschen vermisst. Wie ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mitteilte, stammten die Vermissten aus den beiden weitgehend zerstörten Stadtvierteln Petobo und Balaroa.

SN/APA (AFP)/ADEK BERRY Die Küstenstadt Palu wurde am schwersten getroffen