Noch immer keine schärferen Regeln in England

Trotz täglicher Neuinfektionen in Rekordhöhe über die Weihnachtstage will die britische Regierung vorerst keine strengeren Corona-Regeln im größten Landesteil England einführen. Gesundheitsminister Sajid Javid rief die Bevölkerung am Montag dazu auf, wachsam zu sein, Silvester möglichst im Freien zu feiern und vor der Teilnahme an Veranstaltungen einen Test zu machen. Für den Heiligen Abend meldeten die Behörden im Nachhinein 122.186 Neuinfektionen - so viele wie noch nie.

SN/APA/BBC/JEFF OVERS Sajid Javid ruft Bevölkerung zur Vorsicht auf