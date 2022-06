Nötigungsvorwürfe: Oscar-Regisseur Haggis festgenommen

Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist Medienberichten zufolge in Italien wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagenturen Ansa und AGI am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Brindisi meldeten, soll der 69-Jährige dabei eine "junge ausländische Frau" so verletzt haben, dass sie medizinische Hilfe brauchte.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Haggis wegen sexuellen Übergriffs auf junge Frau festgenommen