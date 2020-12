Norditalien wegen heftiger Schneefälle lahmgelegt

Heftige Schneefälle haben am Montag Norditalien lahmgelegt. Mailand und die ganze Lombardei lagen unter einem dichten Schneemantel, stark schneite es im gesamten Norden von Ligurien und Piemont bis Venetien und Friaul Julisch Venetien. Schneeflocken fielen auch in Turin und in der ganzen Region Piemont. Der Verkehr in mehreren Großstädten kam zum Erliegen. Zahlreiche Bahnverbindungen fielen aus, bei den Verbindungen zum Hafen Genuas gab es erhebliche Probleme.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Mailand kämpft mit dem Schnee