Nordosten Japans von schwerem Erdbeben erschüttert

Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,8 hat am Samstag den Nordosten Japans erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in 47 Kilometern Tiefe vor der Pazifikküste der Region Miyagi in der Nähe des Epizentrums des verheerenden Bebens, das vor gut zehn Jahren die Tsunami- und Reaktorkatastrophe von Fukushima ausgelöst hatte.

SN/APA/JIJI PRESS/STR Neues Erdbeben, kurz nach Gedenken an Fukushima-Katastrophe