North und South Carolina rüsten sich für Hurrican "Isaias"

Nach Florida haben sich die US-Bundesstaaten North und South Carolina auf die Ankunft von Tropensturm "Isaias" vorbereitet. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami warnte am frühem Montagmorgen vor Unwettern und Sturmfluten entlang der Küste. Demnach könnte "Isaias" fast wieder Hurrikanstärke erreichen, wenn er später am Tag auf Land trifft.

SN/APA (AFP)/LIZABETH MENZIES "Isaias" bahnt sich weiter seinen Weg entlang der US-Ostküste