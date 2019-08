Notlandung im Maisfeld: Piloten werden Helden Russlands

Nach der spektakulären Notlandung einer Passagiermaschine in einem Maisfeld bei Moskau sollen die beiden Piloten die höchste russische Auszeichnung erhalten. Präsident Wladimir Putin habe per Dekret angeordnet, dass sie zu "Helden Russlands" ernannt werden, teilte der Kreml am Freitag in Moskau mit. Die fünf Besatzungsmitglieder bekommen demnach Tapferkeitsorden.

SN/APA (AFP)/HO Spektakuläre Landung in einem Maisfeld