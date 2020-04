Notre-Dame-Glocke läutet in Erinnerung an Brand im Vorjahr

In Erinnerung an den verheerenden Brand in Notre-Dame vor genau einem Jahr ist am Mittwochabend in Paris die Glocke der Kathedrale erklungen. Das Glockenläuten war die einzige Zeremonie zum Gedenken an die Katastrophe, bei der große Teile des weltberühmten Bauwerks zerstört worden waren.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX Große Teile von Notre-Dame wurden durch den Brand zerstört