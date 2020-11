Notre-Dame ist endlich gerettet

Die heiklen Abbauarbeiten eines verformten Gerüsts sind beendet. Vor dem Sommer 2021 starten die Restaurierungsarbeiten aber nicht.

Es ist ein riesiger Krater, der sich an der Stelle auftut, wo sich einst die Vierung befand, also Haupt- und Querschiff zusammentreffen. Verformte, teils geschwärzte Metallstäbe liegen dort und zeugen von dem Drama, das sich vor gut eineinhalb Jahren abgespielt hat. Die Pariser Kathedrale Notre-Dame ist seit dem Brand am 15. April 2019 die berühmteste Baustelle der Stadt. Gerade lieferten Fotografen beeindruckende Bilder des mehr als 850 Jahre alten Gebäudes, die die Ausmaße der Zerstörung zeigen.

Dennoch sei ...