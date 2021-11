Notruf in Deutschland wieder erreichbar

Nach dem deutschlandweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind die Störungen nach Angaben der Telekom in allen Gebieten behoben. "Es gab am frühen Morgen eine Störung", erklärte ein Telekom-Sprecher am Donnerstag. "Diese ist mittlerweile behoben." Die Analyse laufe, fügte er hinzu, ohne nähere Details zu nennen. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist die Telekom für die Notrufnummern zuständig.

Ursache für vorübergehende Störung vorerst unklar