Nur noch weniger als 1.000 aktive Corona-Fälle in Israel

Erstmals seit März 2020 gibt es in Israel nach Angaben des Gesundheitsministers weniger als 1.000 aktive Corona-Fälle. Auf dem Höhepunkt der Pandemie seien es noch mehr als 70.000 gewesen, teilte Minister Juli Edelstein am Sonntag bei Twitter mit. Seit einer Woche betrage die Zahl der Schwerkranken außerdem weniger als 100. Ende Jänner gab es noch rund 1.200 schwerkranke Covid-19-Patienten in Israel.

SN/APA/dpa/Angelika Warmuth Fast 60 Prozent der Bevölkerung geimpft