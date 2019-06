Vor 25 Jahren stellte ein Doppelmord die Karriere von O. J. Simpson auf den Kopf. Der Fall wurde zum Medienphänomen, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind.

Er war der bis dato wohl berühmteste Amerikaner, der je in einem Mordfall angeklagt war: O. J. Simpson war in den Siebzigern eine Football-Legende, in den Achtzigern war er als Werbepersönlichkeit und Schauspieler (u. a. "Die nackte Kanone") präsent. Dann ...