"Ocean Cleanup" im Nordpazifik hat begonnen

Die Aktion "The Ocean Cleanup" zur Säuberung des Pazifiks von Plastikmüll hat begonnen. Der schwimmende Abfallfänger sei erfolgreich im Nordpazifik installiert worden, hieß es am Mittwoch von einem Sprecher des Projektes. "Wir sind gestartet", sagte er in Rotterdam.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Der "Abfallfänger" wurde aufs offene Meer geschleppt