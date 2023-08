"Ocean Viking" mit 439 Migranten in Neapel gelandet

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" der Hilfsorganisation SOS Mediterranée ist am Montag mit 439 im Mittelmeer geretteten Migranten in der italienischen Stadt Neapel eingetroffen. Von Bord gingen unter anderem 90 nicht begleitete Minderjährige, vier Schwangere und sechs behinderte Personen, teilten die Behörden in Neapel mit.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO 'Ocean Viking' der Hilfsorganisation SOS Mediterranée (Archivbild)