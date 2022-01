Öl aus Pipeline im Amazonas-Regenwald ausgelaufen

Im Amazonas-Regenwald in Ecuador ist eine Ölpipeline bei einem Erdrutsch beschädigt worden. Dabei ist nach Regierungsangaben eine "riesige Menge" ausgelaufen. Der Pipeline-Betreiber OCP Ecuador teilte am Sonntag mit, dass er mit der Reparatur der Bruchstelle begonnen habe. Das auslaufende Rohöl werde mittlerweile in Auffangbecken gesammelt und mit Tankwagen abtransportiert.

SN/APA/Ecuador's Ministry of Enviro Erdrutsch beschädigte Pipeline