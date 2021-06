Österreich gegen sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten

Österreich tritt gegen sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten auf. "Vergewaltigung und geschlechtsspezifische Gewalt werden in bewaffneten Konflikten bewusst als Mittel der Kriegsführung eingesetzt. Österreich unterstützt den Kampf gegen diese Verbrechen im Rahmen ihres Gesamtengagements für Frauenrechte und Gendergleichheit nachdrücklich", schrieb das Außenministerium anlässlich des Internationalen Tags für die Beseitigung sexueller Gewalt in Konflikten auf Twitter.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Ernst-Dziedzic fordert internationale Ächtung der Waffe