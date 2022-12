Österreich lieferte Hilfsgüter über 6,8 Mio. Euro an Ukraine

Österreich unterstützt die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mit Hilfsgütern. Bisher wurden laut Innenministerium 96 Lkw-Ladungen geliefert. 85 davon gingen direkt in die Ukraine, die übrigen in die Nachbarstaaten. Neben Lebensmitteln, Medikamenten und Wundversorgungsmaterial wurden auch Generatoren oder Feuerwehrfahrzeuge und -ausrüstung in die Region gebracht. Der Wert der österreichischen Hilfsgüter belief sich auf 6,8 Millionen Euro.

SN/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCH Feuerwehrautos für die Ukraine