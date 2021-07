Österreich spendet 50.000 Impfdosen an Tunesien

Österreich spendet 50.000 Impfstoffdosen an Tunesien. Die Lieferung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca wurde am Mittwochnachmittag von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verabschiedet. Der Impfstoff wird demnach per Luftfracht über Paris angeliefert und soll Tunis bereits am Donnerstagabend erreichen. Auch Vakzine aus Norwegen und Antigentests aus Malta werden in das nordafrikanische Land geliefert.

SN/APA/BUNDESKANZLERAMT/CHRISTOPHER Österreich hilft Tunesien