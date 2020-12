Österreich will Kinderbetreuung auf Lesbos zahlen

Die Regierung will die Lage der Flüchtlingskinder auf Lesbos verbessern und dazu mit SOS Kinderdorf eine Tagesbetreuungsstätte für rund 500 Kinder auf der griechischen Insel schaffen. Das kündigten Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag in einer gemeinsamen Aussendung an. Zuletzt hatte Kardinal Christoph Schönborn an die türkis-grüne Regierung appelliert, Menschen aus den Lagern aufzunehmen. Die ÖVP lehnt das aber weiter ab.

SN/APA/AFP/MANOLIS LAGOUTARIS Dramatische Zustände in griechischen Flüchtlingslagern