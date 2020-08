Österreicher beschädigte für ein Selfie eine Statue in einem italienischen Museum

Ein Tourist, der mit einer Gruppe das Museum des italienischen Bildhauers Antonio Canova (1757-1822) in Possagno unweit von Treviso besuchte, hat eines der berühmtesten Werke des Künstlers beschädigt.

Um ein Selfie zu schießen, setzte sich der Tourist auf das Originalmodell in Gips der Marmorstatue der Paolina Bonaparte und brach damit zwei Fußzehen ab. Danach verließ die Gruppe das Museum ohne den Schaden zu melden. Die Museumsleitung, die wenige Minuten nach dem Vorfall die Gipsfragmente fand, konnte die Gruppe mithilfe der Videos von Überwachungsanlagen und des Anmeldungsformulars der Touristen identifizieren. Mit dem Fall beschäftigen sich jetzt die Carabinieri. Angaben über die Herkunft des Touristen wollte die Museumsleitung nicht geben.

Die Marmor-Abbildung der Paolina Bonaparte Borghese, Schwester Napoleons, ist eines der Meisterwerke des Neoklassizismus. Die hier als siegende Venus dargestellte Prinzessin ist das bekannteste Werk der aktuellen Sammlung im Canova Museum in Possagno, dem Geburtsort des Bildhauers. Dabei handelt es sich um das Originalmodell in Gips der Marmorstatue der Paolina Bonaparte, die in der Galleria Borghese in Rom ausgestellt ist.

Paolina Bonaparte war schön, eigenwillig und kapriziös

Paolina Bonaparte galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, mit einem Hang zu Affären und Skandalen. Einen löste sie aus, als sie dem Künstler Canova nackt Model stand. Sie war Napoleons Lieblingsschwester. Napoleon verheiratete sie zunächst mit einem seiner Generäle, Victor-Emmanuel Lecleerc, den sie widerwillig ins heutige Haiti zur Niederschlagung eines Sklavenaufstandes begleitete. Zwar war Paolina untreu, pflegte jedoch ihren Mann auf dem Sterbebett, als er an Gelbfieber erkrankt war. Ihre zweite Ehe arrangierte Napoleon mit Camillo Borghese, der aus einer der vornehmsten und vor allem reichsten Familien Roms entstammt.

Camillo ist ein Nachfahre Paul V. welcher im Jahr 1605 Papst war. Infolge dieser Vermählung erhielt er im Jahr 1804 die Würde eines französischen Prinzen. 1807 verkauft Camillo, wohl wegen Napoleon, einen Teil seiner Kunstschätze, 154 Statuen, 170 Reliefs und 30 Stücke verschiedener Art gehen an den französischen Staat und sind heute noch im Louvre zu bestaunen.

Die Statue wird restauriert

Der Schaden wurde vom bekannten italienischen Kunstkritiker und Parlamentarier Vittorio Sgarbi gemeldet, der auch Präsident der Stiftung "Antonio Canova" ist. Sgarbi beklagte auf Facebook einen "Vandalenakt" seitens eines "kopflosen österreichischen Touristen".

Inzwischen hat das Museum bereits ein Team beauftragt, die Gipsstatue zu restaurieren. "Zum Glück haben wir die gebrochenen Gipsteile gefunden. Das hilft uns bei der Restaurierung", betonte Museumsleiterin Moira Mascotto im Gespräch mit der APA.

"Wir rufen Besucher immer wieder auf, sich nicht auf die Statuen zu setzen. Verantwortungsloses Verhalten schadet den Schätzen, die unser Museum aufbewahrt. Hier geht es nicht aber nicht um die Staatsangehörigkeit der Besucher. Österreicher sind gute Freunde unseres Museums", sagte Mascotto.

Das Museums Antonio Canova in Possagno wurde 1836 im Wohnhaus des Künstlers von dessen Bruder Gian Battista Sartori eingerichtet. Im Museum sind Gipsmodelle zu sehen, die Canovas Marmorarbeiten vorausgingen. Aufbewahrt sind auch Gemälde, Stiche, Zeichnungen, Stücke aus Marmor, Werkzeuge und einige Kleider des Künstlers zu sehen.

Antonio Canova war ein Ausnahmetalent

Antonio Canova wurde am 1. November 1757 in Possagno geboren. Schon im Alter von 40 Jahren galt Canova seinen Zeitgenossen als ein neuer Phidias,. Dieser wird als der größte Bildhauer der Antike und prominenter Vertreter der griechischen Hochklassik gesehen. 1799 ernannte Napoleon Canova zum Hofkünstler. Der international gefragte Bildhauer wurde durch die Klärung und Vereinfachung der Form zum wichtigsten Bahnbrecher des Klassizismus in der Skulptur. Er starb am 13. Oktober 1822 in Venedig.

