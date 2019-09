Österreicher klagen weniger über Umweltverschmutzung

Rund 14 Prozent der Europäer haben 2017 angegeben, persönlich Umweltverschmutzung, Ruß oder anderen Umweltproblemen ausgesetzt zu sein. In Österreich betrug dieser Anteil 9,9 Prozent, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statistik von Eurostat hervorgeht. Nach den vorläufigen und noch unvollständigen Angaben aus 2018 sank dieser Anteil in Österreich auf 9,3 Prozent.

SN/APA (Archiv/dpa)/Carmen Jasperse Meisten Probleme in Malta, Deutschland und Griechenland