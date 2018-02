Eine auf Malta lebende Österreicherin ist am Donnerstag bei einem Sturz aus dem zweiten Stock ihrer Wohnung schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich gegen 7.00 Uhr in St. Julians, berichtete das Online-Portal "Malta Today". Die 23-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Nähere Details sind nicht bekannt, die Ermittlungen der Polizei waren noch am laufen.

(APA)