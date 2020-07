Österreichischer Paragleiter starb in Slowenien bei Absturz

Ein 28-jähriger Gleitschirmflieger aus Österreich ist am Dienstag in Slowenien tödlich verunglückt. Der Mann startete gemeinsam mit einem Freund gegen 13.00 Uhr von dem Berg Kobala oberhalb von Tolmin im Soca-Tal. Am Abend wurde die Polizei alarmiert, dass er vermisst werde. In einer Suchaktion wurde er in der Nacht auf Mittwoch auf dem Hang von Vrsic tot aufgefunden, hieß es aus der Polizei.

SN/robert ratzer Ein Gleitschirmflieger aus Österreich verunglückte in Slowenien tödlich (Symbolbild).