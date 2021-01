Österreichischer Plastikmüll ist auf dem Rückweg aus Malaysia

100 Tonnen Kunststoff, die aus Österreich offenbar illegal nach Malaysia exportiert wurden, kommen demnächst per Schiff über Hamburg zurück. Dann wird genau nachgeforscht, welche Konsequenzen der Fall haben wird. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigt für heuer Schwerpunktkontrollen im internationalen Geschäft mit Plastikabfällen an.

Das Problem, dass Abfälle aus dem reichen Westen über dunkle Kanäle in Asien und Afrika verschwinden und dabei die in Europa vorgesehenen Standards zum Recycling oder der Entsorgung missachtet werden, hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. 2018 stoppte China die Einfuhr von Kunststoffabfällen weitgehend. Dadurch verlagerten sich die Warenströme und in Europa kam es zu einem Preisverfall, den die Coronapandemie noch verstärkte.

Im Jahr 2019 exportierten laut EU-Kommission die EU-Staaten rund 1,5 Millionen Tonnen Plastikabfälle in Drittländer, ...