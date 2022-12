Offenbar mehrere Tote nach Bootsunglück im Ärmelkanal

Bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal sollen britischen Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben sein. Mindestens drei Menschen seien ums Leben gekommen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf eine Regierungsquelle in London. 43 Menschen sollen lebend gerettet worden sein. Nach Informationen von Sky News sollen auf dem in Seenot geratenen Boot mit Migranten an Bord rund 30 bis 50 Menschen gewesen sein.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Kreidefelsen von Dover am britischen Ufer des €rmelkanals (Symbolbild)