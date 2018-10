Oleg Senzow - Regisseur, Aktivist und politischer Häftling

Mehr als vier Jahre sitzt der ukrainische Regisseur Oleg Senzow schon in russischen Gefängnissen. Sein Leben wurde wie das so vieler Ukrainer auf den Kopf gestellt, als in Kiew Zehntausende Menschen gegen die russlandfreundliche Regierung auf die Straße gingen und sich Russland wenig später 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibte. Senzow gehörte zu den Protestierern dagegen.

SN/APA (AFP)/SERGEI VENYAVSKY Der ukrainische Regisseur Oleg Senzow.