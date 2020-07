"One Love": Marley-Familie will Corona-Spenden sammeln

Mit einer Neuauflage des Hits "One Love" will die Familie der jamaikanischen Reggae-Legende Bob Marley (1945-1981) Spenden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sammeln. Der Song solle am 17. Juli neu veröffentlicht werden, teilte das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Donnerstag (Ortszeit) in New York mit.

SN/APA (AFP)/PATRICIA DE MELO MOREI Bob Marley auf einem Wandbild