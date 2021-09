Opferzahl nach Brand in Gefängnis in Indonesien stieg auf 44

Nach dem Brand in einem Gefängnis in Indonesien sind drei weitere Häftlinge gestorben. Drei der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebrachten Häftlinge seien inzwischen tot, sagte Justizminister Yasonna Laoly am Donnerstag. Damit stieg die Opferzahl auf 44. Die Hinterbliebenen der Häftlinge reichten DNA-Proben ein, um die sterblichen Überreste zu identifizieren.

SN/APA/AFP/FAJRIN RAHARJO Das betroffene Gefängnis wird streng abgeriegelt