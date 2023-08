Opferzahl nach Explosion in DomRep steigt auf 27

Nach der verheerenden Explosion in der Dominikanischen Republik am Montag ist die Zahl der Toten auf mindestens 27 gestiegen. Weitere 59 Menschen seien bei dem Vorfall in einem Geschäftsviertel in der Großstadt San Cristóbal verletzt worden, 37 davon würden weiterhin im Krankenhaus behandelt, hieß es am Mittwoch seitens der Behörden. 90 Prozent des von der Explosion ausgelösten Feuers seien zwei Tage nach dem Vorfall unter Kontrolle, so ein Vertreter der Zivilschutzbehörde.

Nach dem Vorfall hatten die dominikanischen Behörden zunächst von zehn Toten gesprochen, am Mittwoch korrigierten sie die Zahl deutlich nach oben. Wie es zu der Explosion kam, ist weiterhin unklar - ebenso wie ihr genauer Ausgangspunkt. Durch die Detonation und die Flammen wurden insgesamt neun Gebäude beschädigt und vier weitere zerstört. Hunderte Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz, um Überlebende zu suchen. Der dominikanische Präsident Luis Albinader nannte die Explosion am Mittwoch ein "Ereignis, das uns alle betroffen gemacht hat". Er ergänzte: "Wir sind alle sehr schockiert, sehr traurig." Albinader rief für Donnerstag Staatstrauer aus.