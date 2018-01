Orwell in der Datenfalle

Wir denken nicht mehr, also entblößen wir uns. Vor 3000 Jahren lebten auf der Erde 50 Millionen Menschen in 500.000 Kleinkulturen. Heute sind es nahezu acht Milliarden in 194 Staaten. Eine neue Epoche ist angebrochen: Der Mensch ist ins Netz gegangen - und wir schreiben das Jahr 70 nach Orwell.

SN/sn George Orwells düstere Fiktion „1984“ wurde längst von der Realität überholt.