Ozapft is! - 185. Münchner Oktoberfest eröffnet

Ozapft is! Mit zwei Schlägen hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier angezapft und damit das 185. Oktoberfest eröffnet. Während Böllerschüsse den Start des größten Volksfests der Welt verkündeten, stießen Reiter und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf eine friedliche Wiesn an.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter zapfte das erste Fass Bier an