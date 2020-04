Paar aus Frankreich trotz Corona-Pandemie auf "Städtereise"

Eine europaweite Städtetour hatte sich mitten in der Corona-Krise und trotz Ausgangsbeschränkungen ein Paar aus Frankreich vorgenommen - und dabei auch noch drei Kinder zuhause zurückgelassen. Der 37-jährige Mann und seine 38-jährige Partnerin waren am vergangenen Freitag von einer Streife in Bayern gestoppt worden, wie die Polizei mitteilte.

SN/APA (Archiv)/JAKOB GRUBER Die Einreise nach Österreich war ihnen verweigert worden