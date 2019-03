Mit dem weltgrößten Labyrinth aus Schnee schafften es Clint und Angie Masse aus der kanadischen Provinz Manitoba in das Guinnessbuch der Rekorde. Einen Monat Arbeit steckte das Paar in sein Projekt und schuf einen 2789,11 Quadratmeter großen Irrgarten in Weiß. Das Gelände südlich der Stadt Winnipeg ist zu einer Touristenattraktion geworden. Bisher schufen die Landwirte aus dem kleinen Dorf Sainte Adolphe jedes Jahr im Sommer ein Mais-Labyrinth.

Quelle: SN, Apa, Afp