Pakistan benötigt Milliardenhilfe für Wiederaufbau nach Flut

Pakistan braucht nach verheerenden Überschwemmungen im vergangenen Sommer internationale Hilfe für einen Wiederaufbau. Die Regierung präsentiert ihren Plan in Genf bei einer UN-Konferenz der Geberländer. Insgesamt sollen über mehrere Jahre 16,3 Milliarden Dollar (15,5 Mrd Euro) ausgegeben werden. Die Hälfte davon hofft das südasiatische Land von Geberländern zu bekommen, wie Vertreter der Regierung am Donnerstag in Genf sagten.

SN/APA/ASIF HASSAN Naturkatastrophe als Folge des Klimawandels