Panda attackiert Tierpfleger in belgischem Tierpark

In einem belgischen Tierpark hat ein Pandabär am Samstagnachmittag einen Pfleger schwer verletzt. Der Mann habe in einem von der Öffentlichkeit abgetrennten Korridor im Pandahaus aus ungeklärter Ursache direkten Kontakt mit dem vierjährigen Tian Bao gehabt, meldete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Tierpark Pairi Daiza im Südwesten des Landes.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Pandas sind Einzelgänger und dürfen nicht unterschätzt werden