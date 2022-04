Pandemie, globale Ungleichheit und Inflation: Armut steigt

Mehr als eine Viertelmilliarde Menschen könnten im Jahr 2022 in extreme Armut abrutschen. Die Ursachen dafür sind in der Corona-Pandemie, der zunehmenden globalen Ungleichheit und den steigenden Preisen für Lebensmittel zu suchen, was durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt wird. Das geht aus einer Studie der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam hervor, die am Dienstag unter dem Titel "First Crisis, Then Catastrophe" veröffentlicht wurde.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Oxfam-Studie warnt vor Steigerung extremer Armut weltweit