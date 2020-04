Panikkäufe nach Ausgangsverboten in der Türkei

Die extrem kurzfristige Ankündigung einer Ausgangssperre für 31 Städte in der Türkei hat heftigen Unmut und Panikkäufe der Bevölkerung ausgelöst. Das Innenministerium kündigte am Freitagabend an, dass die Bewohner der Städte, darunter die Hauptstadt Ankara und Metropole Istanbul, die Wohnungen für 48 Stunden nicht verlassen dürften. Die Regelung trat am Freitag um Mitternacht in Kraft.

SN/AFP/YASIN AKGUL Istanbul: Lange Schlangen vor Geschäften vor Beginn der Ausgangssperre