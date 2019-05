Ein benutzter Pizzapappteller mit einer handgeschriebenen Set-Liste von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain (1967-1994) wurde bei einer Auktion in New York für 22.400 Dollar (rund 20.000 Euro) versteigert. Cobain habe 1990 Pizza gegessen und danach eine Liste von Songs für ein Konzert in Washington darauf geschrieben, so das Auktionshaus Julien's am Sonntag.

Quelle: SN, Dpa