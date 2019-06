Papst besuchte italienisches Erdbebengebiet

Papst Franziskus hat bei einem Besuch im italienischen Erdbebengebiet den Wiederaufbau angemahnt. "Es sind fast drei Jahre vergangen und es besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit nach der ersten emotionalen und medialen Anteilnahme abnimmt und die Versprechen in Vergessenheit geraten", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag in Camerino in den Marken.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Papst mit Helm besuchte Kathedrale von Camerino