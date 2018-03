Papst Franziskus, der leise Revoluzzer

Er ist kein Freund von einsamen Entscheidungen. Er möchte eine menschenfreundliche Kirche. Warum er damit auf Widerstand stößt. Und warum so viele Bischöfe nicht mitziehen. Eine Bilanz nach fünf Jahren Papst Franziskus.





Und was wird dieser Papst tatsächlich bewirken? Nicht nur in wohlmeinenden Worten, sondern in Form von Kirchengesetzen, die für die ganze römisch-katholische Weltkirche verbindlich sind? Luis Zambrano, Priester und Schriftsteller am Titicacasee im peruanischen Hochland, antwortet auf diese Frage mit einem milden, leicht verschmitzten Lächeln. "Nicht viel. Aber er ist der erste einer Reihe." Zambrano rechnet damit, dass auf den Papst "vom anderen Ende der Welt", wie Jorge Mario Bergoglio nach seiner Wahl vor fünf Jahren selbst gesagt hat, weitere Päpste von außerhalb Europas folgen. Und dass in das römische Christentum damit wie von selbst die vielfältigen Facetten einer globalen und globalisierten Weltkirche Eingang finden wird.